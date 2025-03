Ilgiorno.it - Como, più tutela del personale sanitario in ospedale: in Prefettura firmato protocollo per contrastare le aggressioni

Leggi su Ilgiorno.it

, 17 marzo 2025 - Maggioredelin servizio negli ospedali comaschi. Questa mattina si è tenuta inuna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in cui sono stati esaminati i contenuti deloperativo tra la Questura e la Asst Lariana per l’attivazione di un sistema di video-allarme presso il pronto soccorso, il reparto di psichiatria e il Sert dell’Sant’Anna, e del Disciplinare tecnico per gli interventi di pubblica sicurezza al pronto soccorso dell’Valduce. “Con entrambi i documenti – spiega la- si intende garantire una maggioredelin servizio presso le strutture ospedaliere interessate, assicurando una pronta attivazione e un rapido intervento delle Forze di polizia in caso di eventuale aggressione perpetrata dai pazienti e dagli accompagnatori in danno delnei reparti più esposti a rischio”.