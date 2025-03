Lanazione.it - Il racconto di un infermiere: “Aggredito da un malato in strada”. Insulti e sassate ai soccorritori

Arezzo, 14 marzo 2025 – Nella giornata nazionale contro le aggressioni al personale sanitario, il 12 marzo, era come sempre al lavoro. “Un lavoro che ho scelto e che non sarà un episodio come quello che mi è capitato, che poi non è solo uno, a farmi lasciare”. Bruno Bruschi è undella centrale operativa emergenza urgenza ad Arezzo e due anni fa fuda un anziano a Tegoleto che aveva chiamato per chiedere soccorso e, una volta che i sanitari erano arrivati sul posto, si era scagliato contro di loro con, minacce e scagliando vari oggetti. Bruschi da quella vicenda era uscito con 5 giorni di prognosi per un pugno alla spalla e un processo. “Quella è stata una delle tante aggressioni subite, ho aspettato tanto per querelare, è stata una scelta ponderata per dare valore alle azioni fatte.