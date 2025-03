Ilgiorno.it - Rapina in stazione. Presi due giovani ancora col bottino

Leggi su Ilgiorno.it

Circondato da un branco di ragazzi, spintonato e costretto a consegnare il telefonino. Notte di paura conallaferroviaria di Carnate, anche se la fuga di due degli autori è durata poco. Una telefonata al 112 ha subito messo in movimento il radiomobile dei carabinieri di Vimercate e le pattuglie sono riuscite a bloccare i responsabili in flagrante. Per un 18enne di Olgiate Molgora è scattato l’arresto, per un 16enne di Lecco la denuncia. I due, nonostante lassima età, hanno già un certo curriculum alle spalle, entrambi sono noti alle forze dell’ordine. A chiedere l’intervento della centrale operativa, la vittima, un 58enne che all’esterno dello scalo è stato messo nel mirino dal gruppo. L’uomo ha raccontato l’aggressione "sono stato bloccato, isolato, minacciato".