Waterpolo Preview the report of the week | il Telimar vince il derby con l’Ortigia

Continua la rovente lotta per la quarta posizione. Nel ventunesimo turno l’AN Brescia batte la Roma Vis Nova, la BPER Rari Nantes Savona piega la PN Trieste e la De Akker brucia in volata il Posillipo. L’importante successo delnelconriapre inaspettatamente la lotta per l’ottava posizione, l’ultima che qualifica alle semifinali per l’Euro Cup. In serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte Catania impatta con il Rapallo Pallanuoto mentre la Sis Roma piega la Pallanuoto Trieste e si porta ad un punto dalle etnee.