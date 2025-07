Come scaricare l’app unificata di Poste Italiane sullo smartphone | stop a BancoPosta e PostePay

Scopri come semplificare le tue operazioni finanziarie con la nuova app unificata di Poste Italiane. Dal 1° luglio, basta un'unica piattaforma per gestire PostePay, BancoPosta e altri servizi, eliminando la necessità di bancoposta e postepay separati. Vuoi sapere come scaricarla sullo smartphone e iniziare subito a usarla? Continua a leggere e scopri tutti i passaggi per un accesso facile e veloce.

Dal 1° luglio è stata lanciata la nuova app di Poste Italiane. Si tratta di un'app unificata da cui è possibile accedere a diversi servizi come PostePay o BancoPosta. L'obiettivo di Poste Italiane è quello di riunire in un'unica piattaforme tutti i servizi che vengono offerti ai clienti. La nuova app si chiamerà semplicemente Poste Italiane. Per accedere non servono nuove credenziali: in questo articolo vi spieghiamo ogni passaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - unificata - bancoposta

