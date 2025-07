Sabatini chiaro | L’Inter è da rinnovare le parole di Lautaro hanno aperto il caso Calhanoglu Per me un capitano…

Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, le parole di Sandro Sabatini hanno acceso il dibattito: un team da rinnovare e ringiovanire. Lautaro Martinez ha infatti aperto un caso, riferendosi a Calhanoglu come possibile punto di svolta. Un’analisi che mette in discussione il futuro nerazzurro e le strategie di una società pronta a cambiare rotta. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste dichiarazioni? Restate con noi per scoprirlo.

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club contro il Fluminense. Tutti i dettagli. Sandro Sabatini ha analizzato a Mediaset la sconfitta dell’ Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club. MOMENTO INTER – « Ho l’impressione che l’Inter sia una squadra che deve essere rinnovata e ringiovanita, secondo me ». PAROLE LAUTARO – « Lautaro si riferiva a Calhanoglu che è evidente che con le sue dichiarazioni, con le parole non smentite e la voglia del Galatasaray è l’indiziato delle parole di Lautaro. Lui può dire quello che vuole, è il capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini chiaro: «L’Inter è da rinnovare, le parole di Lautaro hanno aperto il caso Calhanoglu. Per me un capitano…»

