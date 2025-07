Meteora Gerson l’ex Roma riparte dalla Russia | 25 milioni e futuro allo Zenit

Meteora del calcio, Gerson sta vivendo un nuovo capitolo, questa volta in Russia con lo Zenit, dopo aver lasciato Roma e il suo passato italiano. Con un trasferimento da 25 milioni, il talento brasiliano si presenta come una grande scommessa per il futuro del club russo. La sua storia tra alti e bassi rimane nel cuore dei tifosi romani, ma ora Gerson scrive il suo destino lontano dalla Capitale, pronto a riscrivere le sue ambizioni sportive.

Sempre un tema simpatico quello degli ex Roma, disseminati in giro per il mondo ed alcuni ancora nella mente dei tifosi, che sia in positivo o in negativo. In questi ultimi mesi ne abbiamo visti alcuni coinvolti in giri di mercato, da un Dzeko tornato in Italia alla Fiorentina ad un De Rossi ancora a spasso e probabilmente senza una panchina all'inizio delle danze, fino alla meteora Gerson che sta facendo parlare di se. Un giocatore arrivato nella capitale con tante aspettative, tutte disattese, anche se altrove non ha del tutto sfigurato. Dopo l'addio ai giallorossi il ritorno in Brasile al Flamengo, dove si è rilanciato alla grande e si è guadagnato una nuova chiamata Europea, questa volta al Marsiglia.