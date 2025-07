Villa Pamphili Kaufmann presto in Italia | a metà luglio l’interrogatorio

Villa Pamphili, Kaufmann è in procinto di tornare in Italia: l'interrogatorio è previsto per metà luglio, dopo che l'indagato riceverà l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Procura di Roma. Il giudice avrà cinque giorni per fissare l'interrogatorio di garanzia, segnando un passo cruciale in questa intricata vicenda. La vicenda si dipanerà nei prossimi giorni, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del caso.

Quando arriverà in Italia, all'indagato verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, già firmata dalla Procura di Roma. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma avrà cinque giorni di tempo per fissare l'interrogatorio di garanzia, si prevede infatti che avverrà la metà di luglio.

L'attesa si fa sempre più serrata: Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio a Villa Pamphilj, è pronto a tornare in Italia.

