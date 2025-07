Malattia infiammatoria cronica intestinale dalle emozioni alle azioni

La Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI) colpisce non solo l’intestino, ma anche emozioni e vita quotidiana. Per affrontarla al meglio, azioni mirate e strumenti pratici sono fondamentali, coinvolgendo istituzioni e pazienti in un percorso di miglioramento condiviso. A Roma, il 1° luglio, parte la seconda edizione di "Voci di pancia", una campagna che mira a trasformare consapevolezze in azioni concrete, perché ogni voce conta nel cammino verso una gestione più efficace.

Roma, 1 lug. (askanews) - Azioni precise e strumenti di utilità pratica per dare risposte concrete alle necessità dei pazienti che convivono con una MICI, una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale, coinvolgendo anche le Istituzioni e spingendole ad impegnarsi per migliorare la gestione della malattia e la qualità di vita dei pazienti. Al via la seconda edizione di "Voci di pancia", la campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda farmaceutica Lilly - con il patrocinio di Società Scientifiche e Associazioni dei pazienti - che quest'anno si propone di passare "dalle emozioni alle azioni" e suggerisce quindi soluzioni concentrandosi su tre bisogni emersi dall'ascolto dei pazienti con MICI: sessualità e genitorialità, convivialità e nutrizione, lavoro e studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malattia infiammatoria cronica intestinale, dalle emozioni alle azioni

In questa notizia si parla di: malattia - infiammatoria - cronica - intestinale

Milano, 25 giu. (askanews) - Portare allo scoperto il vissuto dei pazienti con Malattia di Crohn per sensibilizzare il pubblico su questa patologia. Sono questi gli obiettivi della campagna "Crohnostorie. Storie di chi affronta la malattia di Crohn ogni giorno"

