Lite in strada a Merano la polizia entra in casa e trova droga nel frigo e nella spa | il blitz

A Merano, un blitz in strada ha portato all’arresto di due marocchini coinvolti in un traffico illecito di droga. La polizia, entrando nelle loro abitazioni, ha scoperto hashish, cocaina e persino una carta di credito rubata, rivelando un giro criminale ben più ampio. Un intervento che mette in luce l’intensità delle operazioni antimafia e il costante impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità.

Due marocchini arrestati a Merano per spaccio e ricettazione. Sequestrati hashish, cocaina e carta di credito rubata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lite in strada a Merano, la polizia entra in casa e trova droga nel frigo e nella spa: il blitz

In questa notizia si parla di: merano - lite - strada - polizia

Hashish nel frigo e cocaina nei rifiuti: scoperta choc a Merano; Intervengono per una lite in strada, i poliziotti scoprono un centro di spaccio a Merano: hashish nascosto nel frigorifero; Due spacciatori arrestati a Merano dopo una lite in strada.

Due spacciatori arrestati a Merano dopo una lite in strada - Gli agenti hanno fermato un cittadino algerino, che ha raccontato essere sotto effet ... Lo riporta rainews.it

Lite in strada a Merano, la polizia entra in casa e trova droga nel frigo e nella spa: il blitz - Due marocchini arrestati a Merano per spaccio e ricettazione. Da virgilio.it