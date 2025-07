Delitto di Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà | la Cassazione respinge il ricorso della procura generale

Nel caso di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi e detenuto da 10 anni, la Cassazione ha deciso di respingere il ricorso della procura generale, confermando la sua permanenza in semilibertà. Una sentenza che riaccende il dibattito sulla giustizia e le misure alternative alla detenzione. La decisione della Corte di Cassazione segna un importante passaggio nel processo, lasciando aperti interrogativi sulla gestione dei casi di massima attenzione pubblica.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, resta in semilibertà: è quanto deciso dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della procura generale di Milano che ne aveva chiesto la revoca. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione, infatti, hanno “rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale della Corte di appello di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso la misura alternativa della semilibertà ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione respinge il ricorso della procura generale

