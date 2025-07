Matteo Berrettini ha dubbi sul suo futuro nel tennis | Devo riflettere non so cosa mi aspetta

Il futuro di Matteo Berrettini nel tennis appare incerto dopo la recente eliminazione a Wimbledon, dove un ko inaspettato con Majcharzak ha messo in discussione la sua strada. Con emozioni intense e dubbi sul domani, il campione italiano si trova a un bivio: continuerĂ a lottare o sceglierĂ un nuovo percorso? La sua determinazione sarĂ messa alla prova in questa fase cruciale della carriera. Continua a leggere.

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo di Wimbledon. Dopo il ko con il polacco Majcharzak, numero 109, Berrettini era veramente abbattuto e pubblicamente ha esplicitato diversi dubbi sul suo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

