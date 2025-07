Concorso ministero del Lavoro 3.839 assunzioni | i requisiti

Sei alla ricerca di un’opportunità nel mondo del lavoro? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto le porte a 3.839 assunzioni tramite un nuovo concorso, rivolto a candidati con requisiti specifici. Questa è la tua occasione per entrare a far parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) con un contratto a termine di tre anni. Le domande di partecipazione sono ora aperte: scopri come candidarti e quali sono i requisiti richiesti!

Via ad un nuovo concorso, questa volta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’assunzione di 3839 unità di personale per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di 3 anni, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS). Approvato con il Decreto Direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, il bando è stato ufficialmente pubblicato ieri sul portale InPA. I posti ricercati. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro le 23:59 del 30 luglio 2025, attraverso il portale InPA, al seguente link. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso ministero del Lavoro, 3.839 assunzioni: i requisiti

In questa notizia si parla di: lavoro - concorso - ministero - assunzioni

Tredicesima edizione del concorso “Donna e lavoro” - Riparte la tredicesima edizione del concorso nazionale "Donna e Lavoro", organizzato dall'agenzia per il lavoro Eurointerim.

Al via il #concorso per l'assunzione di 3839 persone negli Ambiti territoriali sociali (ATS). Iniziato promossa dal Ministero per contribuire al rafforzamento dei servizi sociali territoriali. ? Le domande di partecipazione entro il 30 luglio. ?https://lavoro.gov.it/noti Vai su X

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un concorso nazionale per il reclutamento di 1.251 funzionari educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti a tempo determinato, da inserire negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per rafforz Vai su Facebook

Concorsi Pubblici in scadenza a Luglio 2025 per 11Mila assunzioni; Servizi sociali, il ministero del Lavoro pronto a 3.839 assunzioni; Lavoro: concorso per 105 unità di personale con elevate professionalità.

Concorso psicologi, pubblicato il bando del Ministero per l'assunzione di 3839 unità negli Ambiti Territoriali Sociali - Pubblicato il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assunzione di 3839 unità di personale per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ... msn.com scrive

Concorso psicologi, pubblicato il bando del Ministero per l'assunzione di 3.839 unità - Pubblicato il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assunzione di 3839 unità di personale per l’assunzione, ... Come scrive msn.com