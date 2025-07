L’obbligo del bianco è un grave errore mi siedo e dico ‘chi è chi?’ Il tennis perde milioni | Billie Jean King scatenata contro Wimbledon

L'obbligo del bianco a Wimbledon rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del tennis tradizionale, suscitando opinioni contrastanti tra innovazione e rispetto delle consuetudini. Mentre altri tornei si aprono a nuove tendenze, Wimbledon si distingue per la sua rigorosa eleganza senza compromessi, un tratto che alimenta discussioni e passioni. Ma fino a quando questa tradizione resterà immutata? La risposta dipende dalla volontà di preservare un patrimonio storico o di abbracciare il cambiamento.

Si sa, il tennis è uno sport aperto alle innovazioni di qualsiasi genere, ma in alcuni tornei e in alcuni contesti rimane tradizionalista. Lo ha dimostrato il Roland Garros, dove sono ancora presenti i giudici di linea. Lo dimostra soprattutto Wimbledon, emblema di rispetto delle tradizioni, che continua a tenere l'obbligo del total white per i tennisti in gara. Nessun altro colore è ammesso. Una decisione che spesso fa discutere e di cui ha parlato (male) anche Billie Jean King, ex tennista americana da cui prende il nome l'omologo femminile della Coppa Davis. La prima critica è di tipo televisivo: "Comincia una partita, mi siedo davanti alla tv e sto a lì a chiedermi chi è chi? E il fatto che sia indicato il nome del tennista al servizio dalla grafica non vuol dire niente.