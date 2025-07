Netanyahu lunedì negli Usa | a tema la tregua a Gaza

Lunedì, Netanyahu volerà negli Stati Uniti per discutere di una possibile tregua a Gaza, in un momento di crescente tensione internazionale. Il 7 luglio, il premier israeliano incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, mentre si susseguono voci sulle pressioni di Trump per mettere fine al conflitto e liberare gli ostaggi. Tra crisi e diplomazia, l'incontro potrebbe segnare un nuovo passo verso la stabilità nella regione.

Il 7 luglio Netanyahu si recherà alla Casa Bianca. Notizia che si interseca con quelle, più che insistenti, riguardanti le pressioni dell’amministrazione Trump per chiudere la guerra di Gaza e liberare gli ostaggi. Il cessate il fuoco sarà il tema dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti, insieme alla querelle Iran, scrivono i media israeliani (ma Trump ha chiuso il dossier Iran, come si evince dalle sue dichiarazioni: difficile che ceda alle pressioni di Tel Aviv per riaprirlo). Ne accenna anche un lancio della Reuters, che spiega come Netanyahu abbia inviato in avanscoperta il suo fido Ron Dermer, suo consigliere strategico, atterrato oggi negli States, proprio mentre Israele sta lanciando sulla Striscia l’attacco più intensivo degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Netanyahu lunedì negli Usa: a tema la tregua a Gaza

"Meloni era molto vicina al tema palestinese, poi però ha vinto le elezioni e ha fatto tutto ciò che vogliono gli Stati Uniti e non può attaccare Netanyahu perchè è di destra. Concretamente questo governo non sta facendo niente" Andrea Scanzi a #ÈsempreCart Vai su X

Abbiamo presentato una interrogazione al Governo: restiamo a guardare anche oggi mentre Netanyahu sequestra imbarcazioni ed equipaggi che portano aiuti a Gaza? Ormai la copertura dei nostri Governi a Netanyahu è da tempo licenza di agire in maniera Vai su Facebook

