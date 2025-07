Ex Milan D’ottavio sbarca a Como | ecco che ruolo coprirà

Il Como si prepara a fare un grande passo avanti con l'arrivo di Antonio D'Ottavio, ex milanista di talento. Questo colpo strategico dimostra l'ambizione del club e la volontĂ di rinforzarsi con giocatori di esperienza e qualitĂ . Ma quale sarĂ il ruolo che D'Ottavio ricoprirĂ in questa nuova avventura? Scopriamolo insieme e analizziamo come potrĂ influenzare il team verso nuovi traguardi.

Colpo importante per la dirigenza del Como: come riferito dal giornalista Nicolò Schira, è confermato l'arrivo di Antonio D'Ottavio, ex Milan.

Ex Milan, D’ottavio sbarca a Como: ecco che ruolo coprirà .

