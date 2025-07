Delitto di Garlasco su impronta 10 non c’è Dna o è impossibile estrarre profilo

Il delitto di Garlasco continua a riservare enigmi irrisolti: la traccia 10 sulla porta d’ingresso, che avrebbe potuto rivelare l’identità dell’assassino, si presenta priva di DNA o con quantità così minime da rendere impossibile l’estrazione di un profilo. In questo contesto, ogni frammento di prova diventa cruciale nel tentativo di fare luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni, lasciando aperte molte domande e poche risposte certe.

“Se c’è sangue è dell’assassino”. Ma l’ipotesi dei carabinieri di Milano sulla ‘traccia 10’, individuata sulla parte interna della porta di ingresso, non c’è Dna o ne è presente una quantità così minima da rendere quasi impossibile ipotizzare di poterne estrarre un profilo. Come riporta l’Adnkronos si tratta degli ultimi dati forniti dai periti ai consulenti nell’incidente probatorio della nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato per omicidio (in concorso) Andrea Sempio, amico del fratello della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007. Sulla traccia 10 – evidenziata già dall’agosto del 2007 dal Ris di Parma all’interno della villetta dove venne uccisa Chiara Poggi – come sulle altre impronte, circa 60, trovate e repertate nella villetta di Garlasco, non ci sono tracce genetiche utili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, “su impronta 10 non c’è Dna o è impossibile estrarre profilo”

