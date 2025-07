Ambra Jovinelli 2025 26 | in scena Ferzan Ozpetek Valerio Mastandrea e Stefano Accorsi

Scopri il cartellone imperdibile del Teatro Ambra Jovinelli per la stagione 2025/26, un mix di grandi nomi e titoli straordinari. Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea e Stefano Accorsi si preparano a incantare il pubblico con performance memorabili, mentre classici come "Perfetti sconosciuti" e nuove produzioni come "Amleto²" arricchiscono un cartellone che promette emozioni senza fine. La stagione si preannuncia un viaggio tra innovazione e grande tradizione teatrale italiana.

Teatro Ambra Jovinelli, stagione 2025/26: in scena Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, Amleto² di Filippo Timi, Migliore di Mattia Torre e molto altro ancora. Il cartellone 2025/2026 del Teatro Ambra Jovinelli oltre a ospitare tante straordinarie novità del panorama teatrale nazionale, darà spazio agli spettacoli più amati delle passate stagioni, che saranno raccolti nella rassegna fuori abbonamento "A grande richiesta". Dopo il grande successo di pubblico e di critica raccolti in questi anni in tutta Italia, torneranno al calcare il palco della sala dell'Esquilino Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, Amleto² di Filippo Timi e Migliore di Mattia Torre, quattro spettacoli divenuti veri e propri cult.

