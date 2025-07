Real Madrid Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un minuto dell’attesa, scopri subito dove seguire in diretta il match tra Real Madrid e Juventus, due giganti pronti a sfidarsi negli ottavi del Mondiale per club. Streaming e diretta TV ti aspettano: ma quale piattaforma sceglierai? Continua a leggere per conoscere tutte le opzioni disponibili e non perdere nemmeno un secondo di questa entusiasmante partita!

. REAL MADRID JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 1 luglio 2025, alle ore 21 Real Madrid e Juventus scendono in campo negli Stati Uniti per gli ottavi del Mondiale per club. Dove vedere Real Madrid Juventus diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Real Madrid e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Real Madrid Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

