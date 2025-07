Sinner esordio soft a Wimbledon | battuto Nardi ora affronta Vukic

Jannick Sinner ha aperto il suo cammino a Wimbledon con una vittoria convincente, dimostrando di essere in grande forma sulla superficie erbosa. Mentre Carlos Alcaraz ha dovuto sudare sette camicie per superare Fabio Fognini, Sinner ha dominato in meno di due ore un avversario tenace come Luca Nardi. Ora, il nostro talento si prepara ad affrontare Vukic, con la speranza di proseguire questa corsa entusiasmante verso le fasi decisive del torneo.

Tutto facile per Jannick Sinner all’esordio sull’erba di Wimbledon. Niente a che vedere con la sofferenza che ha dovuto sopportare Carlos Alcaraz per domare il nostro Fabio Fognini. Lo spagnolo è stato in campo quasi cinque ore, Jannick meno di due vincendo in tre set il derby tutto italiano con il pesarese Luca Nardi che nel primo set ha lottato sfoderando anche qualche bel colpo ma che alla lunga ha ceduto di fronte a Sinner. Troppa netta la differenza tra i due, Sinner è andato in crescendo chiudendo il primo set con un break al decimo gioco che gli ha permesso di vincere 6-4 e da quel momento la partita è stata in discesa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner, esordio soft a Wimbledon: battuto Nardi, ora affronta Vukic

