Torre Generali riapre la metro I vigili del fuoco | Mai parlato di temperature alte

La Torre Generali di Milano rialza la testa: dopo il crollo dell'insegna, le autorità annunciano la riapertura della metro, rassicurando i cittadini. Mai si era parlato di temperature elevate come causa dell’incidente; infatti, il vero colpevole è stato il cedimento di una struttura reticolare sulla cima della Torre Hadid. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio tra innovazione e sicurezza in un panorama urbano sempre più all’avanguardia.

Non sarebbero state le alte temperature ma il cedimento di una struttura reticolare a far collassare l'insegna di Generali in cima alla torre Hadid di Milano.

Milano, si stacca l'insegna della Torre Generali a CityLife a 192m d'altezza, evacuata la piazza, non ci sono feriti - VIDEO - Milano si sveglia con una notizia inattesa: l'insegna della torre Generali a CityLife, alta 192 metri, è collassata su due lati, evacuando la piazza senza feriti.

Collassa la struttura che sovrasta la torre simbolo del quartiere Citylife a Milano: 44 piani per 192 metri di altezza. Nessun ferito. Spunta l’ipotesi surreale: cedimento causato dalle alte temperature. di Nino Sunseri Vai su X

Collassa la struttura che sovrasta la torre simbolo del quartiere Citylife a Milano: 44 piani per 192 metri di altezza. Nessun ferito. Spunta l’ipotesi surreale: cedimento causato dalle alte temperature. Intanto la Procura indaga per crollo colposo. Vai su Facebook

