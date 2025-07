Caso Orlandi la pista dei cinematografari e il regista con la Bmw | ascoltato conoscente di Emanuela

Nuove piste si affacciano nel caso Orlandi, alimentando il mistero e la speranza di una verità finalmente svelata. La commissione d'inchiesta ascolta cruciali testimoni, tra cui il marito di Emanuela, che collega la scomparsa della giovane alla pista dei "cinematografari" e a un regista con una BMW metallizzata. L’indagine si infittisce, lasciando intravedere sviluppi sorprendenti e potenziali colpi di scena. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su uno dei misteri italiani più affascinanti.

Continuano gli accertamenti da parte della commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Orlandi e Gregori. Ascoltato oggi il marito della figlia di alcuni dipendenti della direttrice della scuola di musica di Emanuela, un contatto fra la ragazzina scomparsa nel 1983 e quella conosciuta come la pista dei "cinematografari", con il regista con la BMW metallizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

