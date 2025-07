Calci pugni e bottiglie in testa al ristorante | la rissa tra connazionali sconvolge via Pistoiese a Prato

Una tranquilla serata in via Pistoiese si è trasformata in un evento sconvolgente, con calci, pugni e bottiglie volanti durante una violenta rissa tra connazionali. L’incidente ha portato alla chiusura temporanea di un ristorante per garantire la sicurezza pubblica, evidenziando quanto siano importanti interventi tempestivi e misure di prevenzione. La comunità si chiede: quanto può ancora durare questa escalation di violenza?

A Prato, un locale è stato chiuso per 7 giorni per garantire la sicurezza pubblica dopo un'aggressione avvenuta il 10 giugno.

