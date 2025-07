Dolphin skin | gli step per ottenere una pelle radiosa

Scopri i segreti per ottenere la irresistibile “dolphin skin”, il trend che trasforma la pelle in una superficie luminosa, liscia e ultra-idratata. Ispirato alla lucentezza dei delfini, questo look innovativo conquista già influencer e star internazionali. Vuoi svelare gli step fondamentali per sfoggiare un incarnato radioso e naturale? Ecco cosa devi sapere per portare a casa un risultato da vera star.

Pelle liscia, luminosa e “bagnata di luce”: è questo l’effetto “dolphin skin”, il trend make-up che sta conquistando beauty addicted, influencer e celebrità. Che cos’è la dolphin skin. Ispirato alla superficie lucente e levigata della pelle dei delfini, questo look punta tutto su una pelle perfettamente idratata e radiosa, che riflette la luce in modo naturale. A renderlo famoso è stata anche Mary Phillips, make-up artist delle star come Hailey Bieber e Kendall Jenner, che hanno reso iconico questo stile glow, fresco e allo stesso tempo sofisticato. GUARDA LE FOTO Skin tint: i nuovi sostituti del fondotinta da usare in estate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dolphin skin: gli step per ottenere una pelle radiosa

