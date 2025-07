Borsa | Milano chiude in calo dello 0,58%

La giornata sui mercati di Milano si conclude con un leggero calo, riflesso delle tensioni e delle incertezze globali. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,58%, toccando i 39.561 punti, con Leonardo tra i peggiori e in calo del 4,52%. Tuttavia, alcune realt√† come Campari, Cucinelli ed Enel brillano, dimostrando che anche in periodi di volatilit√† ci sono opportunit√†. √ą un momento di attenzione, ma anche di potenziale crescita.

La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso lo 0,58% a 39.561 punti. Maglia nera del listino è Leonardo, che lascia il 4,52% mentre corrono Campari (+3,4%), Cucinelli (+3,1%) ed Enel (+2,3%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

