Wimbledon entrata in campo in grande stile per Lorenzo Musetti

Wimbledon si accende di emozione con Lorenzo Musetti protagonista di un debutto da vero fuoriclasse. Non solo in campo, ma anche sotto i riflettori del lusso: il talento carrarese si veste di eleganza come nuovo testimonial di Bottega Veneta, dando inizio a una partnership che promette sorprese e stile. Un connubio perfetto tra sport e moda, pronto a scrivere pagine indimenticabili nel mondo dello spettacolo e del fashion.

