Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, i giudizi di Capello e Condò

1-1: ne ha parlato anche Fabioalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano diretto da Stefano Barigelli. “L’è ancora capolista, questo risultato in termini di classifica dà forza. Ilè andato sotto, ha rischiato di perderla, ha trovato il pari nel finale ma ha dominato la partita”.La consapevolezza deldi Conte“E questo, al di là del rammarico per un risultato che avrebbe potuto premiare gli azzurri, è un pieno di fiducia: Conte sa di avere tra le mani un gruppo che lotterà fino alla fine. A livello fisico ho visto una bella differenza: ilera brillante, l’ha faticato parecchio. L’uscita di Dimarco e Calhanoglu ha inciso sulla prestazione dei nerazzurri. Tornando all’, non è possibile fare scena muta per 45 minuti, per quanto l’emergenza abbia avuto il suo indiscutibile peso.