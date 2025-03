Ilgiorno.it - L’operazione “Restart 2024“. Fiumi di droga dalla Spagna. Dieci le persone finite nella rete

Leggi su Ilgiorno.it

In un garage di Sondrio, nei pressi del centro ma anonimo e lontano da sguardi indiscreti, la– marijuana e hashish, ma anche diversa cocaina – veniva depositata, pesata e confezionata per poi essere ceduta, pressoché a ogni ora del giorno e della notte, tanto lì quanto in locali pubblici, negozi e strade del capoluogo. Almeno una settantina i clienti abituali, tra cui anche parecchieadulte e distinte, "con una posizione" per così dire. Tutti consumatori che una volta esaurite le scorte ora si troveranno in difficoltà perché chi li riforniva è stato incastratomaxioperazionedella Polizia di Stato coordinataProcura della Repubblica di Sondrio che ieri mattina ha dato esecuzione a 10 misure cautelari di cui 6 custodie in carcere, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché, a 23 decreti di perquisizione nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, tunisina, venezuelana e colombiana nel corso delle quali sono stati arrestate in flagranza altre otto