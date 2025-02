Ilgiorno.it - Minaccia la ex e anche gli agenti

Momenti di tensione nella serata di giovedì 27 febbraio in via Cavour a Legnano, dove un uomo ubriaco ha seminato il panico,ndo la sua ex compagna e scagliandosi con violenza contro glidella Polizia di Stato. L’aggressore, un cittadino peruviano di 37 anni, con precedenti e irregolare, ha dato in escandescenze sotto l’effetto dell’alcol. La sua ex compagna, una donna di 42 anni, terrorizzata, ha lanciato l’allarme, facendo arrivare una volante del Commissariato di via Gilardelli. All’arrivo degli, la situazione è degenerata: il 37enne ha opposto una feroce resistenza, colpendo i poliziotti nel tentativo disperato di sottrarsi all’arresto. Nella colluttazione, un agente è rimasto ferito, riportando una prognosi di 15 giorni. Solo grazie all’intervento tempestivo di un equipaggio dell’Arma dei carabinieri, l’uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.