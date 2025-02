Juventusnews24.com - Thuram ricorda un aneddoto su un ex Juve: «Quando ero piccolo fingevo di essere lui», poi assolve Kolo Muani: «Non è colpa sua se…»

di RedazionentusNews24ha parlato della sua infanzia in cui emulava un exe parla anche di un avvenimento che ha coinvoltoqualche anno fa: le sue paroleMarcusha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare di un avvenimento che ha riguardato la sua infanzia e che concerne l’ex, Buffon. Ma non solo. L’attaccante dell’Inter ha anche parlato di, il quale si è reso autore di un errore nella finale dei Mondiali del 2022 tra Francia e Argentina. Ecco le sue parole.BUFFON – «Buffon?era al Parma con mio padre volevoportiere ediGigi Buffon. Poilui era al PSG e io ero al Guingamp, ho giocato contro di lui».– «? Dopo l’errore nella finale 2022 nessuno gli ha detto niente: succede, si sbaglia, non c’è niente da dire.