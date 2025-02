Lanazione.it - Aumentano gli aiuti per i più fragili: "Ora abbattiamo le liste d’attesa"

"Vita Indipendente" è un programma regionale che mira a facilitare la vita quotidiana delle persone con disabilità grave, con una serie di misure per evitare l’isolamento e promuovere una piena realizzazione della persona. E la Società della Salute del Mugello quest’anno ha ottenuto un buon risultato. Lo spiega Marco Brintazzoli, direttore della Sds: "Nella Zona Mugello riusciremo a finanziare 34 delle 46 domande idonee, un ottimo risultato se confrontato con quello del bando precedente, con il quale erano stati finanziati 21 progetti; questo soprattutto grazie alle risorse aggiuntive messe in campo da Regione Toscana. Lavoreremo insieme alla Regione per assicurare lo scorrimento della lista di attesa o per coprire tutte le proposte risultate idonee attraverso altre misure". Soddisfatto è anche il presidente della Società della Salute del Mugello Leonardo Romagnoli: "Ci sono altri due aspetti importanti da sottolineare: oltre all’incremento numerico sono fondamentali anche la continuità assicurata ai progetti già in essere e la durata quasi triennale del nuovo programma rispetto a quella annuale del precedente bando.