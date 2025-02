Zonawrestling.net - Michin: “La marijuana non è più tra le sostanze vietate in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

La percezione dellanegli Stati Uniti è cambiata molto negli ultimi anni, con 24 stati che ne permettono l’uso ricreativo e 39 che ne hanno dato il via libera in ambito medico.Nonostante ciò nel mondo dello sport rimane sempre oggetto di dibattito l’uso della sostanza tra gli atleti e anche la WWE non è stata esente da episodi.I più celebri sono stati: la sospensione di Randy Orton nel 2006 per essere stato beccato fumarsi una canna nel backstage e la sospensione con conseguente perdita del WWE Championship di Rob Van Dam in seguito all’arresto per possesso di droga, sempre nel 2006.Ma un segnale che la compagnia abbia cambiato modo di vedere la cosa è avvenuto nel 2022, con la mancanza di heat e di sospensione a Liv Morgan dopo il suo arresto per possesso dicon annessa positività al test.