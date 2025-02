Agi.it - Maxi-sequestro di cocaina purissima a Gioia Tauro, trovati 788 kg in tre container

AGI - Ben 788 chilogrammi di. E' ildei finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, portato a termine in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel porto di. L'operazione rappresenta il coronamento di un piano d'azione sviluppato su tutta l'area portuale con una intensificazione delle ispezioni, per intercettare, tra le migliaia di container movimentati nella giornata, quelli utilizzati per nascondere lo stupefacente, scoprendo le diverse modalità di occultamento utilizzate dai sodalizi criminali. In particolare, i militari del Gruppo die i funzionari dell'Ufficio delle dogane dihanno puntato l'attenzione su tre container sospetti provenienti dal Sud America e diretti in alcuni porti dell'Italia e della Spagna.