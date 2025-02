Lanazione.it - La tragedia del camper, Lucia Romani: “Ombretta è salva grazie all’allarme di mio nipote”

Abbadia Santore (Siena), 18 febbraio 2025 – Hato la vita alla mamma. Non ce l’ha fatta, per qualche minuto, a fare altrettanto per suo padre. E’ questa la tragica realtà di quanto avvenuto l’altra sera davanti all’ospedale di Careggi a Firenze., 62 anni, originaria di Abbadia Santore anche se oggi residente a Roccalbegna, si trovava, con il marito Franco Mariotti, 61enne originario del paese grossetano, a bordo deldi famiglia. Stavano facendo un riposino prima di attraversare la strada per recarsi nel nosocomio fiorentino di Careggi dove la figlia si trova ricoverata dopo essere stata sottoposta, con successo, ad un intervento chirurgico. “E’ stato mioDavid – dice, stravolta dal dolore,, la sorella di– a dare l’allarme. Ha chiamato la mamma con insistenza.