Champions League calcio oggi in tv: orari 18 febbraio, quali partite su Sky e TV8

Tutto pronto per le prime quattro sfide di ritorno dei playoff della2024-2025, in programma stasera con fischio d’inizio tra le 18.45 (una partita) e le 21.00 (tre incontri). Si preannuncia una serata fondamentale per ilitaliano, protagonista di una sfida ravvicinata con la Spagna nel ranking per avere una quinta squadra al via della prossima edizione della massima competizione continentale per club.è il turno di Milan e Atalanta, mentre domani toccherà alla Juventus cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale (raggiungendo così l’Inter, oltre alle altre sette formazioni giàficate dopo laPhase). Obiettivo rimonta in casa per rossoneri e bergamaschi, dopo aver perso con una rete di scarto la sfida d’andata in trasferta rispettivamente contro Feyenoord e Club Brugge.