Selvaggia Lucarelli su Fedez a Sanremo | Ecco perché cade sempre in piedi

L’esperienza sanremese disi è conclusa nel migliore dei modi e proprio oggi la giornalista ha rilasciato una lunga intervista a Roberta Marchetti per Today dove ha parlato – anche – di.“Al DopoFestival sicuramente non è venuto per non incontrare me, così come non ha voluto incontrare altri giornalistinon aveva assolutamente intenzione di rispondere ad alcune domande, eventualmente scomode“. I giornalisti, secondo, sonostati usati daa suo piacimento. “La maggior parte dei miei colleghi sono cortigiani eè un gran lobbista, una persona che sa tessere molto bene e con grande abilità i rapporti con persone che pesano, in vari ambiti, dalla politica al giornalismo, la musica, l’intrattenimento, e questa rete di potere lo mantienemolto protetto“.