Sololaroma.it - Roma, missione Parma: Ranieri vuole allungare la striscia positiva

Leggi su Sololaroma.it

Con il pareggio di giovedì contro il Porto è iniziata una settimana delicatissima per la, che oltre a giocarsi la permanenza in Europa League dovrà dare continuità ai risultati delle ultime settimane in campionato. Prima di tornare a focalizzarsi sulla gara di ritorno contro i portoghesi, la formazione diaffronterà ilnella venticinquesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti fondamentali per il percorso giallorosso.Otto risultati utili consecutiviLasta vivendo un momento decisamente positivo in campionato, iniziato proprio nel match d’andata contro il, in cui una delle migliori versioni stagionali dei capitolini si è imposta largamente per 5-0. Alle ore 18, al Tardini, sarà però tutta un’altra storia, con i padroni di casa che dopo gli ultimi risultati negativi è piombata in piena zona retrocessione e dovrà cercare di reagire per provare a migliorare la propria classifica.