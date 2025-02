Sololaroma.it - Parma-Roma, probabili formazioni: diversi cambi per Ranieri, Shomurodov dal 1?

La rincorsa in campionato dellapasserà nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, allo Stadio Ennio Tardini, dovecercherà i tre punti contro unalla caccia di un risultato positivo per la corsa alla salvezza. A cavallo delle due sfide europee con il Porto, la formazione giallorossa affronta un match molto delicato, che andrà affrontato con la giusta mentalità e concentrazione per non vanificare quanto di buono fatto nelle ultime settimane., leDovrebbe essere unadecisamente diversa rispetto al match di Oporto quella che scenderà in campo contro il. Anche in vista del ritorno europeo, fissato per giovedì 20 febbraio,sembra infatti essere intenzionato a gestire le forze e compiere un ampio turnover – come già accaduto con il Napoli – nonostante l’importanza della sfida.