LIVE Snowboard, PGS St. Come 2025 in DIRETTA: capitan Fischnaller si ritrova e vola in big final, Bormolini-Messner per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:04 Incredibile. Erroraccio di Zogg e svarione i Hofmeister. La tedesca è più lesta nel riprendere la via del tracciato aggiudicandosi la quinta gara delle ultime 6.21:01 Dodicesimoper la fortissima giapponese, che può dormire sogni tranquilli in chiave classifica generale. Terzo errore consecutivo nella stessa sezione per la canadese Moisan. Ora laissima tra la tedesca Ramona Theresia Hofmeister e la svizzera Julie Zogg.20:59di consueto si parte dalla smallfemminile. La giapponese Tsubaki Miki attende la canadese Aurelie Moisan.I20:55 PASSA ILO! Infinito Roland, che trova il primostagionale superando di 10 centesimi. Maurizio si giocherà ilin smalled in ogni caso amplierà il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale.