Panorama.it - Sinner, accordo con la Wada: 3 mesi di squalifica

Jannike lahanno trovato unche eviterà di passare dal giudizio del Tas di Losanna, chiudendo l'affare doping nato dopo la positività al Clostebol del marzo 2024. Il numero uno del tennis mondiale ha accettato unacon effetto immediato di treche lo terrà lontano dai campi dal 9 febbraio al 4 maggio, saltando la stagione del cemento ma potendo poi tornare in tempo per la primavera della terra rossa e, soprattutto, i tornei dello Slam: Roland Garros e Wimbledon.si era sempre detto certo della propria estraneità e che il verdetto dell'ITIA, tribunale indipendente del doping per il tennis, sarebbe stato confermato anche dal Tas di Losanna. Laaveva fatto ricorso a settembre contro l'assoluzione piena dell'azzurro per sottolineare come un atleta debba comunque essere ritenuto responsabile della negligenza del proprio staff e per questo, nel depositare il ricorso al Tas, aveva ipotizzato unadi uno o due anni.