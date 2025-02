Terzotemponapoli.com - Raspadori a DAZN: Modulo Perfetto

Le dichiarazioni di Giacomodopo il pareggio 2-2 contro la Lazio.UnVincenteIl calciatore si sente al meglio.“Per le mie caratteristiche e il mio modo di stare in campo riesco a esprimermi nel modo migliore in questo”, ha dichiarato.Il Napoli ha apportato dei cambiamenti questa settimana. Il risultato non va visto solo in negativo.: Emozioni Post-GolIl momento dopo il gol è stato speciale. “C’era tanta emozione e voglia di fare bene stasera”, ha confessato.Le occasioni valgono doppio quando lo spazio è poco. Il gol era dedicato alla sua bimba. L’attaccante si impegna per essere sempre pronto.Concentrazione sugli ObiettiviLa squadra resta al centro dell’attenzione. “Abbiamo pensato a noi”, ha ribadito.Non si ignorano le altre partite, ma il focus è interno.