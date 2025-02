.com - Sinner, la Wada ribadisce: “Chiediamo da uno a due anni di squalifica”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “J? Come abbiamo dichiarato a settembre, laritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti, e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due. Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al Tas, lanon commenterà ulteriormente”. Sono le parole di James Fitzgerald, portavoce della, che in un’intervista al quotidiano La Stampa ha ribadito la posizione dell’Agenzia Mondiale Antidoping sul numero uno al mondo del tennis, coinvolto nel caso Clostebol e in attesa del processo che si terrà a Losanna il 16 e 17 aprile dopo il ricorso proprio della. “Direi che il principio della responsabilità oggettiva è di fondamentale importanza per sostenere la correttezza nello sport – ha aggiunto Fitzgerald, con chiaro riferimento a-.