Lettera43.it - Sanremo 2025, Tony Effe: «Mi hanno tolto una catena prima di salire sul palco»

di pessimo umore negli studi di Rai Radio 2 dopo la sua performance all’Ariston. L’artista romano, giunto ai microfoni di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, non ha infatti trattenuto la rabbia per quanto accaduto durante l’esibizione al Festival di. Il motivo? «Mifatto levare una collanadisul», ha sbottato il trapper, mostrando il gioiello in quel momento attorno al suo collo. «Sono incazzato nero. Davvero, adesso so’ c***i. Sono arrabbiatissimo»., che sulè salito con una giacca di pelle nera aperta per mostrare il torso nudo e tutti i tatuaggi che invece nellaserata aveva opportunamente coperto, avrebbe dovuto completare l’outfit con una grossad’oro. Un accessorio tipico di rapper e trapper. «Non puoi levare le collane a, è come se gli levi l’abbronzatura a Carlo, capisci? Non è più Carlo», ha spiegato l’artista.