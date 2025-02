Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery mette nel mirino Cisterna

Per l’ultima volta in stagione viaggia fuori dalle Marche laGrottazzolina per la terz’ultima giornata di campionato. In campo domani alle ore 20,30 aFedrizzi e compagni con l’obiettivo dire il tassello finale e decisivo sulla corsa per la salvezza anche se molti addetti ai lavori danno per assodato il discorso salvezza. Ma a Grottazzolina si guarda solo alla realtà della classifica, la salvezza è ancora da conquistare e dunque testa bassa e pedalare.è squadra molto solida guidata dallo spagnolo Guillermo Falasca che ha visto in entrata cinque nuovi innesti in stagione come Fanizza, scelto come vice Baranowicz, oltre agli schiacciatori Rivas e Tarumi, il centrale Diamantini e il libero Pace. Per il resto nove conferme come l’opposto francese Faure, le bande Ramon e Bayram ed il centrale serbo Nedeljkovic.