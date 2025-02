Fanpage.it - Intossicazione di massa e 3 morti in Rsa a Firenze, si indaga per omicidio colposo: disposte autopsie

Leggi su Fanpage.it

La Procura toscana ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di adulterazione o commerciodi sostanze alimentari e. Al momento però non ci sonoti. L’azienda che gestisce le Rsa e la cucina: “Le cause dei malori non sono state accertate”.