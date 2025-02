Ilgiorno.it - S’ammala in Egitto. Sessantenne muore in vacanza

Andrea Regazzoni (nella foto) ex operaio di 60 anni alla Arditi di Val Brembilla si trovava inda due settimane. Era ormai vicino alla pensione. Era la sua primalontano dall’Italia, attesa da tempo. Ma a Marsa Alam, in, si è ammalato ed è morto. Originario di Piazza Brembana, abitava da 35 anni a Santa Brigida, dove era conosciuto e apprezzato. Diversi lavori alle spalle, amante della compagnia, benvoluto. Verso la fine della, il 60enne si è ammalato. Sembravano normali sintomi influenzali: invia messaggi a casa, ma la situazione non sembra preoccupante. Finché i compagni conosciuti durante il viaggio lo accompagnano in infermeria. Da lì viene portato in ospedale ma in condizioni già critiche. I parenti vengono informati e poche ore dopo viene comunicato il decesso.