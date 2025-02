Metropolitanmagazine.it - “Non ti dimentico”, il testo del brano dei Modà in gara a Sanremo

Tornano sul palco dell’Ariston i, una band simbolo. Il gruppo porterà “Non ti” a, ecco ildelin. “Per noi il Festival è una ripartenza, siamo felici di metterci nuovamente in gioco”, aveva detto Kekko Silvestre, che con i compagni non è nuovo al palco dell’Ariston. “Non ti” a: ecco ildeldeiConvivere con il senso di che sarebbe statoParlare di coraggio quando sai che non lo hai avutoE camminare in strada con lo sguardo verso il bassoCercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfaltoE chiedersi se credi davvero in qualche cosaSe non lasciarti andare fa più male o più pauraL’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segnoDi complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisognoE non te l’ho mai detto che mentre ti baciavoTenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavoSembravi una canzone che mi squarciava il pettoUn quadro di Kandinsky dove immaginarmi tuttoMa è l’ora del ritornoÈ l’ora del coraggioForse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altroMa io non tiIo no non tiDifficile accettarloMa non siamo più gli stessiDifficile convivere tra tutti quei ricordiChe sanno di passioneChe sanno di rimpiantiChe sanno di carezze date al buio mentre dormiChissà se ti ricordiLa mia prima domandaDicesti non ti posso dare ora una rispostaEppure lo sapeviMa non volevi dirloSoltanto per pauraSoltanto per orgoglioE non te l’ho mai detto che mentre ti baciavoTenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavoSembravi una canzone che mi squarciava il pettoUn quadro di Kandinsky dove immaginarmi tuttoMa è l’ora del ritornoÈ l’ora del coraggioForse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altroMa io no non tiIo no non tiE non te l’ho mai detto che mentre ti baciavoTenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavoSembravi una canzone che mi squarciava il pettoUn quadro di Kandinsky dove immaginarmi tuttoÈ l’ora del ritornoÈ l’ora del coraggioForse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altroIo no non tiMa io no non tiMarianna SoruSeguici su Google NewsL'articolo “Non ti”, ildeldeiinproviene da Metropolitan Magazine.