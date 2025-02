Lapresse.it - Milano, pg Cassazione chiede nuovo processo su violenza a hostess

Leggi su Lapresse.it

Incardinare unnei confronti dell’ex sindacalista accusato disessuale da una ex. È stata la richiesta sollecitata dal pg della Corte dinei confronti dell’imputato che era stato assolto in primo grado nel 2018 con una motivazione che l’uomo, “avendo agito con un’azione protratta per una finestra temporale di 20-30 secondi, le avrebbe comunque consentito di potersi dileguare“. La decisione dei Supremi Giudici è attesa in serata.