Garlasco i consulenti di Sempio contro quelli della Procura | L’impronta 33 confusa coi segni del muro

Già nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, si erano fatti avanti i consulenti della difesa di Sempio, sostenendo che le conclusioni della procura fossero basate su un’interpretazione confusa e discutibile dei segni sul muro. La battaglia tra esperti e inquirenti si infittisce, alimentando dubbi e tensioni attorno a un caso che ha scosso Garlasco. Ma quale verità emergerà realmente da questa intricata disputa?

Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco. I legali del 37enne infatti hanno smentito la procura di Pavia: l’impronta palmare n. 33 non appartiene a Sempio. L’errore, secondo la difesa, sarebbe dovuto a un «pregiudizio interpretativo», come riporta l’ Ansa. Già nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, si erano fatti avanti i consulenti privati della famiglia Poggi, che avevano espresso lo stesso parere. L’attribuzione dell’impronta 33 a Sempio un «pregiudizio interpretativo». Quando i consulenti della Procura di Pavia hanno attribuito l’ormai celebre traccia 33 ad Andrea Sempio, sono caduti in un «pregiudizio interpretativo», secondo quanto sostiene la difesa dell’indagato. 🔗 Leggi su Open.online

