RISULTATI | SIW Conquest Saga Parte 7

Sei pronto a scoprire gli ultimi sviluppi di Conquest Saga – Chapter 1? La settima parte porta emozioni forti e sorprendenti colpi di scena! Gli incontri passati, disponibili QUI, ti hanno già incuriosito, ma ora il confronto si fa ancora più intenso. Non perdere gli aggiornamenti esclusivi sui protagonisti, in attesa delle prossime battaglie che promettono di rivoluzionare i destini dei personaggi coinvolti. Ecco cosa è successo nel nuovo capitolo!

I risultati della settima Parte (le puntate precedenti le trovate QUI, QUI, QUI, QUI, QUI e QUI ) di Conquest Saga – Chapter 1 (Live Giovedì per gli abbonati al Canale Youtube SIW e il Giovedì successivo in chiaro su Youtube): Non Title Match Picchio (SIW Superior Italian Champion) batte Alessio Moro wIvan Sanzio & Leonardo Moro. Nico Inverardi wPaolo Cellammare batte El Ghepardero wLunanzio.